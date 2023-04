Reprodução Caio Copolla levou bronca em O Grande Debate





De volta à CNN Brasil há poucas semanas, Caio Copolla fez ironias ao ex-ministro José Eduardo Cardozo enquanto opinava sobre a participação de Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), nos atos golpistas de 8 de janeiro. O comunicador afirmou que o colega estava com problemas relacionados ao "jet lag" por conta de suas argumentações. Titular de O Grande Debate, Luciana Barreto pediu que o analista político não fizesse acusações a nível pessoal durante a condução do programa.







"Vou dar o benefício do jet lag, que está merecidamente usufruindo os frutos do seu trabalho em libras esterlinas, porque, mais uma vez são colocadas palavras na minha boca", afirmou Caio Copolla, que acredita que o governo Lula foi conivente ao supostamente fazer "vista grossa" mediante a entrada dos manifestantes.

Cardozo, por sua vez, não gostou do tom jocoso do ex-Jovem Pan e se exaltou no momento de sua tréplica. Diferemente de Caio Copollo, o ex-ministro participou do programa via vídeo-conferência por estar em um evento na Inglaterra.

"Eu não aceito e repito: que estou com jet lag, ou tentando me desqualificar. Não admito críticas ao gasto que estou tendo aqui [na Inglaterra]. Eu fui convidado para um evento que estão várias autoridades brasileiras. Aceito um debate franco e honesto. Eu não te acuso, falo que está com jet lag, ou delírio, não falo isso. Eu acuso ideias. Não me ataque pessoalmente", falou ele.

Antes de Caio responder, Luciana interrompeu o debate para informar que Cardozo teria mais 40 segundos de resposta por ter usado parte do seu tempo para se defender pessoalmente. "Te peço que não faça ofensas pessoais, para gente ter um debate e manter o nível. Então, vamos manter", pediu a jornalista.

Copolla, no entanto, minimizou a situação : "Fazer um gracejo de diferença de fuso horário e mencionar o fato que ele está na Inglaterra...na minha hipótese. E participar de uma teoria da conspiração? E ser acusado de apenas acusar inimigos e defender amigos? Isso não são ideações pessoais? Eu também exijo 40 segundos", reclamou.

Luciana continuou: "Caio, desde que estamos há uma semana, é a primeira vez que eu vejo um ataque pessoal dessa maneira. Eu vejo que vocês não tem esse comportamente, então, eu vou dar 40 segundos para o Zé Eduardo e a gente vai manter o nível de sempre de debate", finalizou a jornalista.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.