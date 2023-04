Realidade paralela

Gloria Perez gosta de se mostrar antenada, mas em Travessia ela pecou ao querer colocar dois temas sem a menor profundidade e razoabilidade na trama: a assexualidade e o metaverso. São constrangedoras todas as cenas de Caíque (Thiago Fragoso) tentando cercar as mulheres que cruzam seu caminho e ainda fazer cara de coitado quando ele as decepciona na hora H. É uma abordagem tão rasa e despreparada que ofende nossos olhos. Já a questão do metaverso ficou com Deus. Nos primeiros capítulos, a autora deu a entender que iria explorar o tema, mas por falta de repertório deixou a problemática na superfície.