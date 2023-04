Reprodução/Instagram Ana Paula Costa, a Bruxinha do BBB 18, desistiu do reality A Grande Conquista





A Record segue com seus problemas para fechar o elenco do inédito A Grande Conquista, que estreia em 2 de maio, e a mais recente baixa no elenco foi a de Ana Paula Costa, a Bruxinha do BBB 18. Ela foi uma das primeiras a aceitarem entrar no reality show, mas ficou chateada com a emissora ao ser colocada no time de anônimos e "menos famosos" do elenco, e pediu para sair.







Bruxinha está no radar da emissora desde o ano passado para integrar os realities da casa, e a direção achou por bem primeiro testar sua popularidade e até mesmo poder de entrega de entretenimento na Vila de A Grande Conquista.

Nesta etapa do jogo, ela iria disputar uma das dez vagas do elenco da Mansão contra outras 59 pessoas, por meio de provas e também por votação do público. Ciente de que teria poucos dias de exposição em rede nacional, um monte de adversários para combater e o cachê irrisório de R$ 3 mil, ela optou por cair fora.

Ana Paula foi muito cuidadosa e delicada na hora de comunicar sua desistência, pois tem interesse em integrar outras competições, como A Fazenda ou até mesmo o Ilha Record. Ela acredita que sua projeção na Globo, nos tempos do BBB 18, é uma credencial forte, que pode ajudar a atrair audiência.

Vale frisar que Bruxinha esteve no radar da direção para o elenco de A Fazenda 14, chegou a conversar com a equipe de Rodrigo Carelli, mas acabou ficando de fora. Sorte a dela! Agora, ela tenta uma nova chance, com um pouco mais de prestígio e oportunidade de exposição, em outros programas da casa.



Elenco confirmado

A coluna vem antecipando a você, caro leitor, alguns nomes que já fecharam seus acordos com a Record para integrarem o elenco de A Grande Conquista. Somente da Vila, afirmamos que estão na disputa Hulk Magrelo, Layssa Sousa (ex-bailarina do Faustão), Italo Coutinho (ex-Dominó) e João Paulo Galdino (conhecido como Frentista Gato) .

No elenco principal, estarão Shayan Haghbin (A Fazenda 14) e Shia, ator e namorado de Lidi Lisboa . A estreia do novo reality da Record está prevista para 2 de maio, com o comando de Mariana Rios.