Divulgação/Globo Luciano Huck comprou novo formato para o Domingão com Huck

Bastante atento às redes sociais, Luciano Huck encontrou mais uma maneira de turbinar o Domingão com Huck: ele conseguiu fazer a Globo comprar os direitos de produção do reality musical Mystery Duets, que virou uma verdadeira febre no TikTok. Esta será a primeira edição latino-americana do formato.





O Mystery Duets é um formato recente, e por enquanto poucos países adquiriram os direitos do formato e iniciaram suas produções, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Índia, e tornou-se uma febre no TikTok.



O formato do programa, licenciado pela Endemol Shine Group, conta com duas pessoas que devem cantar num dueto surpresa, sem saber quem é seu parceiro. Elas são separadas por um muro gigante e não fazem a menor ideia de quem está do outro lado da parede.

No entanto, somente no meio da música a dupla descobre com quem está cantando. Ao mesmo tempo, os telespectadores ficam na expectativa de descobrir quem são os cantores secretos.

Assim, a ideia é que as estreia acontece ainda em 2023 para reforçar o Domingão com novas programações. A novidade da compra dos direitos do reality show foi anunciada pela Globo, durante a Rio2C, maior evento do mercado audiovisual da América Latina.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko