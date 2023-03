Reprodução/Instagram Luciana Gimenez fez desabafo nas redes sociais nesta terça-feira (14)





A vida de celebridade não é só de vitórias e glórias e, nesta terça-feira (15), Luciana Gimenez fez um registro sincero nas redes sociais onde contou como está sendo sua recuperação após ter quebrado a perna nos Estados Unidos. Aos prantos, a apresentadora da RedeTV! afirmou que gostaria de ter sua rotina de volta o mais rápido possível e fica mau humorada por saber que a melhora ainda demorará.







"Hoje é um dia que não está sendo tão legal, normalmente não compartilho isso, e me falaram por que você não mostra isso também?. Pra chegar aqui falar o que vim falar para vocês foi muito difícil", começou ela, na sequência publicada nos Stories.

Ela prossegue sobre como está após ter sofrido o acidente durante um passeio de esqui: "Tem dias muito bons, que a gente acorda feliz, vai pra fisioterapia e acredita que vai melhorar. E tem dias como hoje, que olho para minha perna e não consigo ver uma melhora", acrescentou.

Em seguida, a apresentadora reveleu que tem ouvido de pessoas próximas que está ótima, mas sabe que não se sente assim.

"Estou com uma fratura de nove semanas e eu, realmente, queria parar de falar desse assunto. Hoje eu acordei com uma Luciana que não está muito afim de ter uma perna quebrada. hoje eu só queria acordar, fazer minhas coisas, minha rotina, correr com meu filho, ir pra praia, ou trabalhar de salto alto. E hoje não tá fácil", desabafou ela, que na época passou por uma cirurgia para colocar pinos na perna.

Por fim, Luciana admitiu que a parte mais difícil depois do acidente é não conseguir mexer seu dedão do pé, já que o nervo ainda não está completamente reabilitado. "Não consigo andar direito, é uma coisa que todos os dias a gente esquece como é importante. Não poder andar direito é uma coisa que está me pegando bastante", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim