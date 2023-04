Reprodução/Instagram Considerada uma das melhores vozes do teatro musical no Brasil, Letícia Soares interpreta Elsa no Frozen in Concert









Letícia Soares Delgado dos Santos é atriz, cantora e dubladora brasileira. Na última quinta-feira (13), ela estreou à frente do Frozen In Concert, no papel da princesa Elsa. Confira com exclusividade mais detalhes dessa experiência e espetáculo protagonizado por uma mulher preta.





Em novembro de 2021, Letícia já sonhava em interpretar Elsa e com iniciativas de musicais em escalar pessoas negras para papéis tradicionalmente dados a brancos.

"Quero ser a Elsa, de Frozen, com certeza. E quem diz que só existe Elsa branca esquece que ela nem existe de verdade. Isso é caminhar para a frente, entender qual é a estrutura que justifica a ausência de pessoas como eu nos palcos", declarou.



Agora, após a estreia de Frozen In Concert, que acontece entre os dias 13 e 23 de abril no Parque Villa Lobos, em São Paulo, Letícia comenta sobre a experiência e impacto de ser uma mulher negra como Elsa.

Quando soube que interpretaria Elsa, a atriz disse que sentiu uma alegria enorme, e, ao mesmo tempo, pensou na responsabilidade que viria em seguida. Ela teria que carregar o legado do filme, fãs e superar as expectativas do público.

"O feedback tem sido muito bonito. As coisas boas que eu tenho ouvido desde que foi anunciado o meu nome eu não sei nem como enumerar. Essa minha presença é determinante e transformadora", afirmou.





A atriz afirma que estrelar um espetáculo como Disney Concert é uma responsabilidade grande, ainda mais como uma obra importante como Frozen. Para ela, a obra traz transformações ao passo que não apresenta um fim feliz tradicional, e sim o amor entre irmãs que torna tudo isso possível.



"Trazer uma obra como essa no In Concert e vivenciar a protagonista, interpretando as canções da Elsa, é realmente uma tarefa de suma importância para mim. É um dos momentos mágicos da minha carreira", afirmou.

A estreia, na última terça-feira (13), foi fenomenal na visão de Letícia, ainda que a insegurança e o frio na barriga estivessem presentes. No fim das contas, a atriz saiu com a sensação de que sempre pode adquirir uma nova expertise.

Quando questionada sobre as críticas e ataques racistas recebidas após ser anunciada como Elsa, a atriz diz que tem feito questão de ignorar os hates e que tem feito história no teatro. "Me perguntam: 'Por que não fazer a princesa Tiana?'. Porque eu sou uma atriz e pode poder contar qualquer história", afirmou.

Letícia ainda afirma que percebeu diversas semelhanças entre ela e a personagem Elsa. Quando fez a audição e estudou a música Livre Estou, estabeleceu diversas analogias com sua vida. A parte em que Elsa fala sobre sua liberdade limitada, a atriz relaciona com o fato de ser uma mulher negra na sociedade.

Por fim, ela afirma que o espetáculo deixou diversos ensinamentos para a sua vida, como tomar as rédeas do seu próprio destino e colocar em prática todo o desejo do seu coração.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko