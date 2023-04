Reprodução IZA falou sobre começo de namoro com Yuri Lima





Antes de namorar Yuri Lima, do Mirassol, time do interior de São Paulo, IZA tinha certo preconceito com a profissão. A cantora não acreditava que os atletas trabalham tanto até finalmente ter contato com alguém que jogava por uma equipe profissional. Ela e o atleta estão juntos desde o final do ano passado depois que a cantora anunciou a separação do produtor musical Sérgio Santos.





"Eu não fazia ideia que vida de jogador de futebol era assim. Inclusive, eu era bem preconceituosa, tinha uma imagem completamente diferente. Ele trabalha muito e não tem folga quase nunca", contou ela, em entrevista ao jornal Extra.

No entanto, o casal tem uma estratégia para conseguir se encontrar no meio do caminho. "Mas sempre que ele tem um ou meio dia de folga, corre pro Rio. Ou eu venho pra São Paulo e a gente se encontra aqui ou em São José do Rio Preto, que fica ao lado de Mirassol e tem o aeroporto mais próximo. Nunca imaginei viver um relacionamento assim, em que eu moro num lugar e meu namorado em outro, mas está dando muito certo", celebrou.

Recentemente, a cantora viralizou nas redes sociais ao aparecer acompanhando um partida do Mirassol contra o Palmeiras no estádio da cidade interiorana.

Como a partida foi exibida pela Record em rede nacional, o registro rapidamente fez sucesso nas plataformas digitais --especialmente porque a equipe de Yuri Lima perdeu a disputa. "Ah, vai... Eu não sou tão especial assim. Duvido que tenham perdido só por causa da minha presença na torcida. Mas que foi uma infeliz coincidência, foi", brincou.

Flerte nas redes sociais

IZA também contou como conheceu Yuri Lima . Pouco depois de ficar solteira, a cantora decidiu dar uma olhada em suas mensagens no Instagram e se deparou com um recado do jogador.

"Tinha umas pessoas me cantando ali, algumas eu conhecia. Ele, não. Entrei no perfil do Yuri, eu o achei superdiscreto, e isso me chamou atenção porque eu também sou discreta. E, pelas fotos, achei ele gato. Resolvi responder", lembrou.

O tempo foi passando, e o casal passou a conversar sempre pelas redes sociais até resolver marcar algo pessoalmente. Ele é muito inteligente, engraçado, e eu estava curiosíssima para saber como ele seria pessoalmente. Imagina se chegasse ao vivo e a energia fosse “uó”? Quando a gente finalmente se encontrou, superou as expectativas. E estamos aí!", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.