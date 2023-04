Reprodução/Globo Gizelly reclamou da ida de Sapato e MC Guimê para final do BBB 23





Participante do BBB20, Gizelly Bicalho lamentou na noite deste sábado (8) que Antônio "Cara de Sapato" e MC Guimê irão participar da final do BBB 23 . Ambos os brothers foram expulsos do programa após terem supostamente importunado sexualmente Danía Mendez, participante de La Casa dos Famosos.







"É muito doido porque quem responde processo criminal ou é condenado não pode participar do BBB, mas esse ano tão dizendo que quem tem inquérito criminal pode ir pra final… Se for real é triste! Lamentável! Nós lutando contra a violência contra mulher e dão visibilidade pra agressor?", comentou a advogada criminalista, em referência ao caso do lutador de MMA e o funkeiro em uma postagem no Twitter.

Ela prosseguiu: "Espero realmente que seja mentira! Porque não adianta falar de importação sexual na novela da 19h, fazer propaganda de combate à violência doméstica e quando acontece ao vivo, dentro de casa e passar pano", completou.

Depois de sua declaração, Gizelly recebeu críticas dos fãs de Sapato e Guimê que se irritaram com sua publicação.

"Cuidado, o inquérito ainda não foi finalizado", lembrou um. "Amada, ele não responde processo e muito menos foi condenado, ainda está na fase do inquérito policial, ou seja, a polícia está investigando o ocorrido", reclamou outro.

Confira a postagem de Gizelly:

É muito doído pq quem responde processo criminal ou é condenado não pode parcelar do BBB, masss esse ano tap dizendo que quem tem inquérito criminal pode ir pra final… se for real é triste! Lamentável! nos lutando contra a violência contra mulher e dão visibilidade pra agressor? — Gizelly Bicalho🌪 (@gizellybicalho) April 9, 2023





Relembre o que aconteceu no BBB23

Após a chegada de Dania no BBB23, MC Guimê e Sapato passaram do ponto com a participante durante uma festa. O funkeiro a apalpou diversas vezes enquanto o lutador de MMA lhe beijou mesmo com a modelo dizendo que não.

Assim, em 16 de março, os dois participantes foram expulsos do BBB após a produção ouvir o depoimento de Dania e analisar novamente as imagens.

Fora da casa, os ex-participantes também prestaram esclarecimentos à polícia. Tanto Guimê como Sapato comparecem a Polícia Civil, que abriu um inquérito de importunação sexual para investigar a situação que aconteceu no programa da Globo.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.