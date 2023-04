Reprodução/Instagram Anitta e Preta Gil são adeptas da constelação familiar





Não é novidade que a sobrecarga de trabalho vem afetando a saúde mental das mulheres. No entanto, a psicoterapia tradicional vem ganhando novas aliadas capazes de alcançar pontos invisíveis do consciente. Apesar de muito misturada à espiritualidade, a constelação familiar não têm a ver com previsões mediúnicas ou oráculos e outras coisas que se falam por aí.





E é desses estudos, por exemplo, que famosas como Anitta, Maíra Cardi e Preta Gil já revelaram terem tirado bom proveito para a direção de carreira e gestão da própria vida.

Na prática, a constelação familiar --uma derivação que nasceu de um termo alemão que significa "colocação familiar"-- é uma terapia Integrativa que busca identificar causas de problemas e conflitos a partir de dinâmicas que compreendem o histórico familiar daquela pessoa. Analisando, assim, as razões pelas quais traumas se repetem de geração em geração.

Anitta e Maira Cardi, só para se ter ideia, usaram o mecanismo para não só identificarem causas de doenças (fisiológicas mesmo), como para terem mais sucesso nas carreiras, encontrarem seu feminino e compreenderem dinâmicas de relacionamentos, como já declararam em entrevistas.

Para a especialista Ana Lisboa, a constelação é uma filosofia de vida. "Ela realmente resgata famílias e traz a consciência e a responsabilidade do indivíduo e seu sistema ao problema", afirmou.

"A constelação e a busca por terapias integrativas virou uma necessidade e um grande sucesso entre empresárias de alta performance. Anitta, Maira Cardi, Preta Gil... E outras famosas, mulheres fortes, decidiram olhar para a própria saúde mental por essa ótica e tiveram êxito nos propósitos", exemplificou.

Ana Lisboa, que é empresária referência em comportamento e liderança, destaca que a constelação, por exemplo, pode ser capaz de expor o quanto a compreensão que uma pessoa tem de si está afetada. "Muitas mulheres compreendem o quanto o seu feminino está ferido por meio dessa técnica", acrescentou.

O prazo dos efeitos de uma terapia à base de constelação familiar são indeterminados. Como a própria Ana Lisboa destaca, além da pessoa descobrir os motivos inconscientes ela precisa agir para quebrar o padrão. No entanto, aconselha-se espaçamento entre sessões das terapias até para que os envolvidos possam "digerir" melhor tudo o que é tratado durante os atendimentos.