Reprodução/Globo Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do BBB 23





Está explícito no contrato de todos os participantes que assinaram com a Globo para entrar no BBB 23: a violação de cláusulas do acordo pode implicar em expulsão, perda de cachês, prêmios, benefícios e pagamento de multas. Como se sabe, MC Guimê e Cara de Sapato foram retirados do confinamento por decisão da equipe de J.B. de Oliveira, o Boninho. E como fica a questão do cachê e dos prêmios conquistados no programa? Qual será a multa que eles terão que pagar à emissora? A coluna te revela agora.







Primeiramente, é importante explicar o porquê da Globo não tirar os dois participantes da casa no período da manhã ou da tarde de ontem (17) e ter feito o anúncio das saídas dos dois integrantes do Camarote somente na edição ao vivo. A emissora decidiu deixar explícito que se trata de uma "eliminação" e não de uma "expulsão". Embora o segundo termo esteja entre os assuntos mais comentados do Twitter, ele está equivocado. E do ponto de vista jurídico, isso faz toda a diferença.



A Globo decidiu eliminar os brothers. E como praxe, eliminações ocorrem sempre ao vivo. Expulsões, a qualquer momento do dia. No momento em que Tadeu Schmidt entra ao vivo e diz que Guimê e Cara de Sapato estavam eliminados, a Globo tira de si qualquer responsabilidade de ter feito uma má interpretação sobre o caso e ainda ser eventualmente processada pelos participantes por conta de um erro de avaliação sobre o caso.

E a justificativa para este cuidado foi a experiência vivida com Daniel Echaniz no BBB 12, quando a emissora se deixou levar pelo barulho das redes sociais sobre a acusação de estupro contra Monique Amin. A Globo expulsou o participante da casa, alegando "grave comportamento inadequado", mas depois se arrependeu, pois a participante afirmou que nada de errado havia ocorrido com ela. E a emissora tratou de dar todo o suporte também para o rapaz, que teve sua imagem destruída na mídia.

Naquela época, a Globo errou em sua avaliação. E só não foi processada por Daniel porque o modelo não quis levar o caso aos tribunais. O caso de Guimê e Sapato fizeram a emissora lembrar do erro cometido há mais de dez anos, e a postura foi diferente. Por isso, os dois famosos foram eliminados, e não expulsos. E a aplicação deste termo também impacta nos detalhes contratuais.

Após toda esta explicação, saiba que Guimê e Sapato não terão que pagar absolutamente nada de multa à emissora. E poderão, inclusive, ficar com todos os prêmios que conquistaram dentro do confinamento. O cachê de R$ 30 mil que ambos receberam ao assinar o contrato com a emissora não precisará ser devolvido. E o lutador de MMA ficará com seu automóvel, um Chevrolet Montana Premier avaliado em R$ 140 mil, conquistado na segunda prova do líder na temporada.

Vale colocar aqui que nem mesmo Bruno Gaga, desistente do BBB 23, teve que devolver cachês ou pagar multa à emissora por ter deixado o programa. Ele segue com seu contrato vigente, e ainda precisa consultar a Globo todas as vezes que surgem oportunidades de ações publicitárias ou solicitações de entrevistas em vídeo.

Outro detalhe é que a Globo dará suporte aos dos participantes eliminados no gerenciamento desta crise, que pode abalar suas carreiras. A emissora não quer perpetuar nos rapazes a fama de assediadores ou abusadores, embora tenham se excedido e tocado o corpo de Dania Mendez inapropriadamente dentro do BBB 23.