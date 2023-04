Reprodução/Instagram Domitila Barros em foto oficial de participação do BBB23





Há quase três meses confinada no BBB 23, Domitila Barros só contou para os brothers nos últimos dias que está comprometida: a ex-Miss Alemanha tem um relacionamento sério com um alemão há sete anos. Tamanha revelação chocou alguns seguidores, que não tinham noção do status civil da moça. No entanto, a mãe da ativista, Roberta Barros, explica os motivos para a discrição da filha.







"Eles são muito discretos. A vida dela na Alemanha sempre foi corrida. Eles se

encontram pouco. Ela disse que não falaria porque é uma coisa pessoal. Ela que

sinalizou o assunto dentro do programa, mas da nossa parte pediu que ficasse em sigilo", disse ela, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Roberta continuou: "A vida dela já está muito exposta todo dia na internet. Quando eles saem, viajam, ele não gosta nem de fazer foto. Domitila é o contrário. Ele é muito reservado e, para combinar com ela, tem que ser assim mesmo. Mas o mais importante é que ele entende e respeita o trabalho dela", acrescentou.

A relação de Domitila com o namorado é tão discreta que Roberta assumiu que ficou surpresa quando viu a filha citá-lo no BBB23:"Fiquei surpresa, mas naquele dia fazia sete anos que se conheceram. Imagino que ela ficou muito emocionada por causa disso e resolveu falar. Ela inclusive deixou uma carta para ele", justificou.

A mãe da Miss ainda revelou que esse é um dos relacionamentos mais duradouros que a filha já teve, mas ela não pensa em casar de papel passado: "Casar com documento ela não pensa, não. Vai ser difícil neste primeiro momento, não vejo o casamento como uma prioridade agora", falou.

