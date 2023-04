Homofobia

Não é surpresa para ninguém que Sikêra Jr. é homofóbico. Em junho de 2021, às vésperas do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o apresentador disse em seu programa que os homossexuais eram uma "raça desgraçada". Por conta da fala, marcas que anunciavam nos vídeos do programa que eram publicados nas redes sociais, como MRV, TIM, Magazine Luiz, se posicionaram contra o gesto do comunicador com notas à imprensa.