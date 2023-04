Divulgação Juliana Paes e Vladimir Brichta estão em elenco de série da Netflix





Sem contrato fixo com a Globo desde 2022, Juliana Paes e Vladimir Brichta estão no elenco do próximo projeto brasileiro da Netflix. A plataforma de streaming produzirá a série Pedaço de Mim, escrita por Ângela Chaves. A autora escreveu o remake mais recente de Éramos Seis (2019), que foi ao ar pelo canal.





A empresa, inclusive, mira em referências da Globo para seu próprio projeto. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o título está sendo tratado internamente como uma macrossérie. Ou seja, terá mais capítulos em comparação a outros produtos da plataforma.

Outra fato que mostra que a Netflix realmente bebe da fonte da emissora brasileira é que Maurício Farias também dirige Pedaço de Mim. Ele esteve a frente de Um Lugar ao Sol (2020) e de outros títulos da Globo, como A Grande Família e Hebe. O profissional saiu da emissora em maio deste ano após 28 anos de casa. Ângela Chaves, por sua vez, se despediu do canal depois do fim de Éramos Seis.

Relembre as saídas dos atores da Globo

Juliana Paes revelou sobre o fim do seu contrato fixo com a emissora em uma postagem nas redes sociais em maio do ano passado.

"21 anos. Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra. Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção”, escreveu a atriz, na época.

Já Vladimir deixou de ter contrato fixo com a emissora em conjunto com outros medalhões da casa em junho de 2022. Recentemente, ele foi um dos protagonista de Quanto Mais Vida, Melhor (2022), novela das sete da Globo.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.