Arquivo pessoal Alice e Domitila Barros, do BBB 23





Alice, de 6 anos, que mora em Massachusetts, nos Estados Unidos, assiste ao BBB 23 e se inspirou em Domitila Barros para deixar os cachos soltos. A escritora Helen Rocha, mãe da menina, comemorou a mudança e contou como isso aconteceu.



"De uns tempos pra cá ela começou a falar que a Domitila tinha o mesmo cabelo que ela e isso era legal, e eu fui deixando ela curtir, daí ela começou a não prender mais o cabelo", relatou em entrevista ao Gshow.

Helen disse que Alice andava sempre com o cabelo preso e que a escritora começou a entender mais sobre se sentir representada. "Ela disse que a Domitila parece ela. Então acho que ela está mais confiante", revelou.

Nesta semana, a escritora postou um vídeo nos Stories do Instagram da filha andando com o cabelo solto. A equipe de Domitila repostou a publicação e a família comemorou a repercussão: "Eu achava que a equipe da Domitila ficaria feliz em ver que as meninas com os cabelos crespos estão se soltando e curtindo usarem os cachos sem alisamento", contou.

*Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.