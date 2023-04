Reprodução/Globo Patrícia Poeta segue cometendo gafes com Manoel Soares no Encontro





Patrícia Poeta não tem jeito. Nesta quarta-feira (5), ela voltou a esnobar Manoel Soares ao vivo no Encontro e ainda transformou o enorme climão gerado por conta de sua grosseria em piada . E por três vezes, tentou ser engraçadona, com indiretas sobre os erros cometidos ao vivo. Mas não colou. E novamente seu colega de programa se mostrou visivelmente incomodado.







A eterna substituta de Fátima Bernardes levou 11 minutos para dirigir a palavra ao colega. Quando o Encontro começou, a câmera superior mostrou que os dois apresentadores estavam posicionados na frente do telão do estúdio, e Patrícia iniciou o comando falando sobre a morte de um cinegrafista da Globo, com link ao vivo direto do velório, sem nem olhar na cara de Manoel.

Reprodução/Globo Manoel Soares retornou ao Encontro

Ela aproveitou para emendar a introdução de uma outra pauta que seria abordada no programa, que era a entrevista com uma adolescente que estava em cima de um cavalo e foi atropelada por um carro no interior do Ceará. E foi neste momento que ela citou a primeira "piada" para justificar a vergonha que ela protagonizou na segunda-feira.



"Programa ao vivo é assim mesmo, a gente às vezes cai link, cai ao vivo, o áudio não funciona, a gente passa na fente da câmera errada", disse ela, fazendo movimentos mais soltos com as mãos e rindo de si mesma, fazendo uma clara referência ao ocorrido no início da semana.

Na sequência, mudou o tema do programa para a eliminação de Marvvila do BBB 23, ocorrida na noite de ontem (4). E foi neste momento que ela interagiu pela primeira vez com Manoel Soares. Mas antes, ela ainda soltou a seguinte "piadinha": "Deixa eu dar bom dia para o meu parceiro, Manoel Soares. Deixa eu ir na câmera certa aqui". Neste exato momento, o apresentador foi focado pela câmera e sua reação, novamente, não foi de muito conforto.

Ao sentar-se ao lado do apresentador, Patrícia novamente quis afastar rumores da existência de qualquer problema entre eles e explicou que ele não havia participado do Encontro na última terça-feira (4) por conta de seu trabalho no Papo de Segunda, do GNT. E Manoel foi soltar sua primeira fala no programa apenas 13 minutos após o início.

Relembrar é viver

Patrícia Poeta vem sendo esculachada pelo público por conta de sua grosseria com Manoel Soares. Na última segunda-feira, ela simplesmente interrompeu a linha de raciocínio do apresentador, atravessou a câmera e o deixou numa posição completamente inferior por conta de seu estrelismo.