Reprodução|Instagram Key Alves faz propaganda de aplicativo denunciado por golpes em usuários





A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves tem sido criticada em suas redes sociais por fazer propaganda do aplicativo InstaMoney, acusado de aplicar golpes nos usuários ao prometer ganhos em dinheiro em troca de curtidas pelo Instagram.

Após sair do confinamento do BBB 23, Key Alves fez propagandas do aplicativo InstaMoney, acusado de golpes por diversos usuários. O aplicativo, com a função de dar dinheiro em compensação de curtidas, não promete o que cumpre.

De acordo com o aplicativo, os clientes pagam para instalar a plataforma e podem receber R$ 200 por dia curtindo publicações no Instagram. Além disso, os anúncios da plataforma indicam que a empresa é licenciada pela rede Meta, o que daria credibilidade para que as pessoas assinem.

Entanto, o InstaMoney possui mais de duas mil reclamações no site Reclame Aqui, e algumas dessas contestações apresentam o nome da atleta. Os fãs não concordaram com as divulgações feitas por Key Alves sem conhecer devidamente o anunciante, e comentaram em suas redes sociais para que ela tenha consciência daquilo que divulga.

"Ao entrar no anúncio, me deparo com um longo vídeo explicativo e muito convincente, feito por alguns famosos, inclusive com explicações sobre a facilidade de uso no App, assim como de ganhos e saques de diversos valores ao apenas realizar curtidas em fotos dentro da plataforma que diz ser bem semelhante ao Instagram", afirmou um dos clientes prejudicados.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko