Reprodução Laéllyo Mesquita após e antes de se submeter à cirurgia bariátrica













Com 70 kg a menos, o stylist Laéllyo Mesquita, utiliza as redes sociais para engajar os seguidores sobre obesidade e defende o processo de emagrecimento em prol da saúde, após se submeter à cirurgia bariátrica. O influencer conversou com a coluna e disse como utiliza sua história para promover o trabalho e sua imagem, aceitando até participar de realities para atingir esta finalidade.





"Nunca me incomodei em estar acima do peso, meu problema era de saúde. Estava com depressão e vivia no hospital passando mal, então o médico disse que eu deveria fazer a cirurgia bariátrica ou iria morrer", contou. "No começo do emagrecimento foi muito difícil. Na primeira semana eu pedi para morrer de tanta dor. Você começa a beber em copos de café, só água, gatorade, então foi um processo muito doloroso, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz", avalia.

Mesquita diz que o maior desafio do processo é o equilíbrio mental. O stylist ressalta a importância de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico para não se desvencilhar dos objetivos e ceder aos vícios.

"Quando faz a cirurgia bariátrica você fica mais propício a ingerir líquidos. Tenho amigos que voltaram a engordar e viciaram em bebida alcoólica. No começo eu fui muito para o lado sexual, tive que fazer tratamento porque era algo compulsivo", revelou.





Laéllyo destaca que deseja promover o autocuidado em prol da saúde, e não somente ao biotipo – gordo ou magro -- e confessa que participaria de um reality para concluir o objetivo.

"Quero ajudar o público mostrando com manter uma rotina saudável gastando pouco. Quero que conheçam tanto o meu processo, quanto a minha marca como uma pessoa que veio do Piauí para o guarda-roupa dos famosos. Então seria um convite completamente aceito", afirmou.

*Texto de Lívia Carvalho

