Reprodução/Globo Patrícia Poeta irritou Manoel Soares ao vivo no Encontro mais uma vez





Patrícia Poeta não se ajuda de forma alguma. Considerada inimiga do carisma, a apresentadora do Encontro conseguiu irritar novamente Manoel Soares no Encontro. E desta vez, o coapresentador do matinal da Globo não fez a menor questão de disfarçar seu incômodo. Nesta segunda-feira (3), ele chegou a reagir com uma careta ao ser atravessado e interrompido pela "estrela" da líder de audiência.







A situação ocorreu quando os dois abordavam a pauta do ChatGPT, tecnologia que tem desenvolvido textos completos e vem preocupando professores de todo o mundo por conta da falta de condições de rastrear plágios na internet.

Enquanto Manoel falava sobre a problemática, com a câmera focada em seu rosto, Patrícia simplesmente atravessou o cenário, cortou a fala do apresentador e foi em direção ao cantor Tiago Iorc, um dos convidados do matinal, para entregar um tablet e dizer que havia composto uma música ao vivo através da nova plataforma.

E foi neste momento que Manoel deixou evidente sua irritação com a colega, respirou fundo, olhou para cima e demonstrou seu incômodo com a completa falta de noção de Patrícia Poeta. Assista:

Manoel Soares se irrita com Patrícia Poeta ao ser interrompido ao vivo; veja reação pic.twitter.com/Abfm04USNq — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) April 3, 2023









Nas redes sociais, novamente Patrícia voltou a figurar entre os assuntos mais comentados, e sua completa falta de educação com o colega de programa foi alvo de críticas dos fãs de Manoel Soares, que se irritaram profundamente com a postura da titular do matinal da Globo.

"Cara, não é possível que a direção/produção do programa veja isso e normalize esse comportamento, ninguém vê uma rede social não? Toda semana é um problema diferente dessa moça, que coisa desagradável", disse um internauta no Twitter. "Pra mim só pode ser dívida de jogo essa mulher AINDA estar nesse emprego", escreveu outro. "Dá pra ver na cara dele que ele não aguenta mais", comentou mais um seguidor.