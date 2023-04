5 vezes que Key Alves foi tóxica com Gustavo no BBB 23

Com fama de pegadora e desapegada, Key Alves provou do próprio veneno e levou um pé na bunda de Gustavo Benedetti, o Cowboy, que não quis dar continuidade ao namoro com a jogadora de vôlei após o BBB 23. Embora ela esteja revoltada, o público já sabia que o término era questão de tempo. Afinal, dentro do reality show da Globo ela agiu de maneira tóxica por diversas vezes com o ex-namorado. Veja algumas situações: