Reprodução/Instagram Cissa Guimarães ao lado de Antonia Pellegrino, diretora de conteúdo e programação da TV Brasil









A partir de julho, Cissa Guimarães estará sob o comando da atração Sem Censura, da TV Brasil. O programa voltará a ser exibido ao vivo, diariamente e será gravado no Rio de Janeiro. Lançado em 1985, o programa ficou fora do ar em 2019 -- durante o governo de Jair Bolsonaro.





A roteirista Antonia Pellegrino, diretora de conteúdo e programação da emissora, contou a novidade no Instagram e revelou que a vinda de Cissa era um sonho da equipe. "Ela é um patrimônio da comunicação brasileira", afirmou à coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.





As duas têm uma relação de longa data: Cissa namorou o pai de Antonia, o arquiteto Hélio Pellegrino, enquanto a roteirista, hoje casada com o presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Feixo, namorou o filho mais velho da atriz, Thomaz.

Atualmente, o programa de entrevistas vai ao ar às segundas-feiras, às 21h. Cissa vai ocupar o cargo da jornalista Marina Machado.

Em outubro de 2021, Cissa anunciou o desligamento da Globo. A então apresentadora do É de Casa não teve o contrato fixo renovado com a emissora após mais de quatro décadas de contrato. Na época, a empresa ressaltou que futuros projetos com a artista poderiam ocorrer, mas nos novos moldes de trabalho, com contratos válidos apenas por obra.

A atriz esteve na equipe do extinto Vídeo Show, da emissora de Marinho, por mais de 15 anos e compôs diferentes produções no canal.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho