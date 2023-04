Reprodução/CNN Brasil Janaina Paschoal é a nova comentarista fixa do programa CNN Arena









Janaina Paschoal estreou na edição das 18h dessa segunda-feira (3) do CNN Arena admitindo sua postura bolsonarista na atração de debates. Ao lado da jornalista e analista de economia Raquel Landim, dos economistas Helio Beltrão e Joel Pinheiro, e do apresentador Felipe Brasil, a advogada não hesitou em desaprovar a ação no TSE, que pede o ex-presidente do Brasil inelegível.





"Bolsonaro não pode ser inelegível por falas estapafúrdias", disse. "Eu não gostaria de vê-lo declarado inelegível sem fundamento porque o próprio TSE, em um julgamento que foi acompanhado por todos, absolveu por excesso de provas a chapa Dilma-Temer. Como agora vai dizer que esse homem é inelegível porque ele efetivamente cometeu uma série de tropeços, sucessivos tropeços?", exclamou.

A comentarista da CNN Janaina Paschoal disse considerar errado tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível "por uma fala estapafúrdia" no caso da reunião com embaixadores #CNNArena pic.twitter.com/xBlNz2sBbG — CNN Brasil (@CNNBrasil) April 3, 2023





Raquel Landim contrapôs o posicionamento da advogada. "Janaina, mas um erro cometido lá atrás, supondo que tenha sido um erro, não vai justificar um erro para ser cometido agora", disse, e Paschoal interviu. "Não. Não é um erro!", afirmou.

Após as argumentações em tom acalorado, Felipe Brasil prosseguiu a atração expondo os fatos para diversificar as visões do assunto e deixar o público contextualizado sobre o tema.

A nova integrante fixa do CNN Arena é paulistana, tem 48 anos, é professora de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense, na Faculdade de Direito da USP e ex-deputada estadual em São Paulo. Conhecida por suas falas controversas e discursos histéricos, ela foi contratada para tentar ajudar o canal de notícias a alavancar a audiência com seu potencial para protagonizar barracos ao vivo.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho