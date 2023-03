Reprodução/Youtube Thiago Servo foi dispensado do Cantando em Família, do SBT





Lá no SBT está rolando o reality musical Cantando em Família, dentro do Programa Silvio Santos, e quem tem assistido aos episódios viu que o clima é de karaokê, já que nem todos os parentes dos famosos escalados são afinados. Mas o cantor Thiago Servo, ex-dupla de Thaeme Marioto, conseguiu ser dispensado da competição antes mesmo de subir no palco após inúmeras situações que rolaram nos bastidores.







Para quem não se lembra, Thiago participou de A Fazenda 8, onde ficou apenas um mês e tocou o sino para desistir. Ele já teve diversos problemas em sua vida pessoal e profissional, e deixou de fazer dupla com Thaeme em 2013, após ele descumprir diversos acordos profissionais.

A coluna conversou com algumas pessoas que acompanharam de perto tudo o que rolou na ida de Thiago com seus parentes ao SBT. E nossas fontes ficaram chocadas com o que viu por lá.

Na hora dos ensaios, Thiago até que cantou bem. Afinal, é por conta de sua voz que ele ganha a vida e desafinar nem era uma opção. Porém, todos os parentes que ele levou para auxiliá-lo na competição estavam completamente desalinhados com a proposta do reality.

Um dos fatores que incomodou a produção foi, digamos, a completa falta de sintonia do cantor com seus parentes. Todos desafinaram. Além disso, não cantavam no ritmo e erravam as letras constantemente. Algumas medidas foram tomadas pela direção do programa, na tentativa de aparar as arestas, mas não deu certo.

Diante de todas as tentativas de tornar a apresentação de Thiago Servo e seus parentes em algo minimamente palatável não resultaram em nada, e a produção desconvidou o artista e a família a deixarem o elenco do reality musical. A justificativa que a emissora deu a eles foi breve: "Eliminação por questões artísticas".

Mas outros detalhes incomodaram bastante a produção do reality. Como a ideia do Cantando em Família é mostrar não somente o artista cantando com seus parentes, mas também a energia positiva e os bons laços entre os integrantes de cada grupo, Thiago foi reprovado também neste quesito.

A coluna soube de muitas coisas que rolaram ali nos bastidores, que feriam os princípios do quadro, mas não vou entrar em detalhes. Vou deixar aqui apenas a informação de que o cantor não estava em sintonia com seus parentes. E isso foi determinante para ele ser eliminado antes mesmo da estreia.

Nós procuramos o SBT para comentar sobre o caso, e a emissora confirmou que Thiago Servo e sua família estiveram por lá para participar do reality show, e também confirmou que eles foram impedidos de entrar no palco. Mas os motivos alegados para tal decisão são os mesmos dados pela produção do reality à família do sertanejo: "questões artísticas".