Vitão ficou careca e circulou despercebido pelo Lollapalooza





Esta humilde coluna contou com exclusividade na última sexta-feira (31) que Vitão havia raspado toda a cabeleira e estava completamente careca . E como o tempo é o senhor da razão, eis que as primeiras imagens do cantor sem cabelo começaram a circular nas redes sociais, comprovando a notícia que demos aqui em primeira mão =)







Amigos da coluna, que moram no mesmo condomínio de luxo em que Vitão reside, o viram circulando com o novo visual. Alguns se assustaram ao vê-lo completamente diferente, sem sua habitual cabeleira, e não entenderam o motivo da transformação.

E meu amigo Lucas Pasin, colunista do UOL, reforçou a nossa publicação e foi além, dizendo que Vitão já estava careca no dia em que se apresentou no Lollapalooza, e que subiu no palco usando uma peruca e boné para esconder o novo visual.

Eis que agora, uma maravilhosa que atende pelo nome de Maria Luiza, e que estava no festival, decidiu compartilhar no Twitter o vídeo que ela registrou do momento em que ela simplesmente encontrou o artista tentando passar despercebido no meio da multidão. Assista:

no lolla meu amigo fingiu que ia gravar um vídeo meu pra pegar o vitão careca que tava do nosso lado https://t.co/XIoCBIECZq pic.twitter.com/tkqOyHlM17 — maria luiza (@lumalumarilukkk) April 3, 2023