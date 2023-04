Foto: Reprodução/Instagram Vitão faz mistério quanto ao lançamento do seu novo álbum





Vitão usa uma estratégia peculiar para divulgar seu novo álbum, que será lançado nas próximas semanas. Atração do cruzeiro da Chilli Beans, o cantor fez show de boné e peruca para despistar os fãs neste sábado (1). O artista, na verdade, raspou suas madeixas como parte de mudança de imagem.







Fontes da coluna que estão na embarcação patrocinada pela marca de óculos afirmam que o boné e a peruca são formas de esconder o novo visual de Vitão até o lançamento de suas músicas. Mas, como já publicado por aqui, o artista não conseguiu disfarçar de seus vizinhos que está completamente careca.

Morador do bairro da Granja Viana, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, Vitão foi flagrado sem suas madeixas em suas andanças pela região. No entanto, em suas redes sociais, o cantor ainda exibe seu longo cabelo.

Uma fonte, que mora no mesmo condomínio que o ex-namorado de Luísa Sonza, disse que ficou em choque ao dar de cara com o vizinho famoso no fim da tarde. Afinal, a cabeleira sempre foi uma das características mais marcantes do cantor.

Vitão despista imprensa sobre mudanças

Armados com informações sobre o visual do cantor, a imprensa questionou Vitão em relação a potenciais mudanças que acontecerão em sua vida e carreira com o lançamento do seu álbum.

O rapaz, no entanto, optou por despitar qualquer tipo de desconfiança na coletiva que aconteceu pouco antes do show no cruzeiro da Chilli Beans.

Porém, o cantor usou táticas bem semelhantes de outros artistas para informar aos seus fãs de que algo novo logo será anunciado. Ele arquivou quase todas suas fotos do Instagram e tirou o ícone de perfil da rede social.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.