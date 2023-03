Reprodução/Instagram Vitão assustou os vizinhos ao circular com novo visual





Essa humilde coluna acaba de receber uma informação de que a vizinhança da Granja Viana, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, está completamente assustada com o novo visual do cantor Vitão. Ontem (30), ele foi visto chegando em sua residência praticamente careca, com os cabelos raspados e bem diferente do que estamos acostumados a ver nas redes sociais.







Uma fonte, que mora no mesmo condomínio que o ex-namorado de Luísa Sonza, disse que ficou em choque ao dar de cara com o vizinho famoso no fim da tarde dessa quinta-feira (30). Afinal, a cabeleira sempre foi uma das características mais marcantes do cantor.

Até o momento, não há nenhum registro de Vitão careca. Seus últimos registros nas redes sociais ainda o mostram com sua típica cabeleira. E os vizinhos, pelo visto, ficaram com vergonha de registrar o momento. A expectativa é que ele revele ainda neste fim de semana o novo visual, já que tem shows marcados para os próximos dias.



E como o careca tatuado foi visto entrando e saindo da casa do cantor, e conta com exatamente as mesmas tatuagens do famoso, o comentário em sua rua é de que só pode se tratar de Vitão com novo visual. Sim, minha gente, por incrível que pareça, vizinhança de bairro nobre também faz fofoca.

Vitão está de mudança de endereço. Não sei se é porque descobriu que seus vizinhos são fofoqueiros ou porque está em busca de um lugar mais privativo, mas neste entra e sai de sua atual propriedade, algumas pessoas de sua rua viram que ele está com o novo visual.

A coluna tentou contato com o artista para saber mais detalhes de sua transformação, mas até o momento da publicação deste texto não tivemos uma resposta.