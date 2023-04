Reprodução Nico postou foto com o marido Jeff nas redes sociais





Galã de novelas do SBT, Nico Puig inovou no momento de publicar uma postagem de bom dia em suas redes sociais. Na manhã deste domingo (2), o ator exibiu uma selfie em que seu marido Jeff Lattari aparece completamente nu deitado ao fundo do registro. "Bom dia, Fortaleza. Eu e minha Fortaleza", legendou o artista.





"Põe uma roupinha no Jeff, pois o Instagram não paga tão bem quanto a G", brincou um seguidor de Nico. Já outro afirmou: "As fotos saíram perfeitas. Singelas e com certo ar poético".

Confira a postagem:





Conhecido nacionalmente por conta de seus papéis em novelas, como Olho por Olho, da Globo, e Pequena Travessa, do SBT, Nico fez sucesso em meados dos anos 1990 quando posou para a G Magazine. Na época, o ensaio de fotos do ator tornou-se uma das edições mais vendidas do título.



Mas, após poucas participações em novelas, Nico trocou de carreira nos últimos anos. Atualmente, ele trabalha com sustentabilidade, reciclagem e reflorestamento.

Casamento com Jeff Lattari e planos de paternidade

O ator oficializou sua relação de 25 anos com o produtor Jeff Lattari em 2016 e, recentemente, a dupla revelou ter vontade de se tornarem pais. "A gente sempre teve intenção de adotar, a gente tinha era muito receio em relação a isso por conta da instabilidade, de altos e baixos, não na relação, mas financeira que acaba gerando uma ou outra situações delicadas.", explicou Nico, em entrevista ao Gshow.

"A gente está empenhado, não fizemos nenhuma restrição, falamos que a gente inclusive dava maior atenção para crianças entre 4 e 8, 9 anos, de preferência que fossem irmãos, então um menino e uma menina, ou dois meninos e duas meninas porque a gente entende que assim a gente não separa essas crianças que são já irmãos", acrescentou ele.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.