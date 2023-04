Reprodução Otavio Martins em foto publicada nas redes sociais





Intérprete do vilão Roger de Poliana Moça, Otávio Martins revelou em suas redes sociais neste sábado (1) que é gay . Ele explicou que foi questionado por um fã e fez questão de divulgar a resposta publicamente. "Recebi agora uma mensagem, pedindo desculpas em perguntar se eu sou gay. Não precisa pedir desculpas", disse.







O roteirista acrescentou: "Eu sou e sempre fui, com muito orgulho. Com carteirinha do sócio-atleta e cartela do bingo preenchida", explicou o artista, que ainda avisou aos fãs interessados no seu estado civil de que é comprometido. "Aos interessadxs, o coração do tio está plenamente ocupado", falou.

Apesar da informação ser novidade para alguns fãs de Otávio, o ator revelou que nunca escondeu sua homossexualidade. "O tio já tá fora do armário antes da internet existir", respondeu ele para um seguidor.

Otávio Martins expôs caso de homofobia

Em março do ano passado, o ator revelou em suas redes sociais que testemunhou um caso de homofobia com um amigo em um restaurante em São Paulo.

"Eu não piso nunca mais no restaurante Le Jazz, em São Paulo. Não só pela comida ruim: ontem um amigo foi vítima de homofobia por um cliente ‘da casa’, covardemente atacado, com testemunhas, mas o gerente e os garçons se negaram a ajudar ou chamar a polícia", disse ele, no Twitter.

“O homem começou a jogar garrafas de vidro no chão, para atacar meus amigos, com estilhaços atingindo outros clientes. Um dos atingidos foi pra cima do cara, saíram na porrada. Todos os clientes testemunharam a covardia do homofóbico e a inércia dos funcionários do LeJazz", acrescentou Otávio, que ficou indignado após ver o cliente sair do estabelecimento com a anuência da equipe do local.

"Mesmo assim, o restaurante entregou as chaves do carro pro cara, que saiu cantando pneu. Ao questionarem o nome do cliente, o gerente se negou a entregar porque é ‘cliente fiel’. E tem mais: quando meu amigo pegou o celular para chamar a polícia, foi cercado por dois garçons que tentaram impedir que ele chamasse ajuda, para não prejudicar a imagem do restaurante e do agressor!", relembrou.