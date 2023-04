Reprodução Lumena ficou com Xamã em festa privativa





Está autorizado sim saber viver como ninguém, e Lumena não poupou esforços para se divertir durante uma festa privativa no navio da Chilli Beans, que aconteceu neste sábado (1). A ex-participante do Big Brother Brasil trocou beijos com o Xamã e não se contentou em "ficar de casal" com o rapper na celebração. Ela também foi vista com outros convidados e impressionou por tamanha disposição.







Fontes da coluna que estavam na festa comentaram que Lumena "passou o rodo" em geral, e um desses sortudos foi Xamã. Atualmente, o cantor está no elenco do The Masked Singer Brasil como o mascarado Galo.

Em suas redes sociais, a comediante mostrou um registro de parte da festa. Lumena publicou um vídeo-selfie nos Stories com a legenda: "Vivendo". E, segundo relatos de quem estava no local, ela realmente estava. Certa a gata, né?

Vitão confunde fãs no navio da Chilli Beans

O cantor também chamou a atenção na embarcação neste final de semana por usar uma estratégia curiosa para esconder seu novo visual: o cabelo completamente raspado.

Por isso, o cantor fez show de boné e peruca para despistar os fãs neste sábado (1). Essa mudança de imagem tem a ver com o lançamento do novo álbum do artista, que acontecerá nos próximos dias.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.