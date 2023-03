Reprodução/ CNN Brasil Thais Heredia deixa CNN Brasil após 3 anos







A partir da próxima segunda-feira (3), a CNN Brasil começa a entrar ao vivo mais cedo: às 5h55, com o noticiário CNN Novo Dia, que passa a ser exibido no horário ocupado pelo CNN Money. A atração dedicada às análises financeiras sai da grade e a apresentadora Thais Heredia encerrou seu ciclo no canal nesta sexta-feira (31) para se dedicar a projetos pessoais.





A jornalista comandava o CNN Money e o Espaço CNN, na CNN Rádio, passando por toda grade do canal desde o início, há três anos. No entanto, mesmo com a intenção da emissora de realocar toda a equipe da antiga atração, a comentarista de Finanças e Economia, optou por pular fora.

“Tive oportunidades incríveis, ao atuar tanto nos noticiários da minha área quanto ao comandar ao lado de talentos extraordinários um programa como o Nosso Mundo. De todos, levo as melhores recordações e a certeza de que saio daqui uma profissional ainda mais completa e muito satisfeita com todos os resultados", declarou em comunicado oficial da CNN Brasil.

Na última edição do programa exibido na manhã de hoje (31), Heredia se despediu do púlico e dos colegas de trabalho que comporam a produção do programa.

Último Money com a minha parceira pra vida @priscilayazbek 🌻🌻👭🏻 pic.twitter.com/JebEhiy1r0 — thais herédia (@thaisheredia) March 31, 2023









Anteriormente, a jornalista integrou empresas como Rádio Bandeirantes, Canal My News, GloboNews, portal G1 e Carrefour, tendo ainda passado por SBT e TV Brasília e pela área de imprensa do Banco Central, em Brasília.

O CNN Novo Dia estendido vai ao ar diariamente até as 9h30, quando entregará o horário para o Live CNN.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho