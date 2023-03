Reprodução/Globo Rodolffo admite que ficou com Juliette









Apesar de não terem se relacionado no BBB 21, Rodolffo e Juliette foram um dos casais mais “shippados” pelo público na edição. Ambos afirmam que são grandes amigos, no entanto, as especulações sobre o romance, eventualmente, vêm à tona. E uma dessas ocasiões rolou na quinta (30), em um bate papo sobre a carreira da dupla Israel e Rodolffo à Estação Band FM.





Questionado sobre sua vida pessoal, o sertanejo confirmou o relacionamento amoroso, que aconteceu quando se encontraram fora das câmeras. Rodolffo havia dito em outras entrevistas que tinha rolado “um negocinho” com a rainha dos cactos, mas dessa vez, foi mais específico.

"Nós demos uns beijos, uma divertida junto. Depois nós gravamos uma música muito bonita. Mas lá no reality não ia rolar, a turma que ela mais andava só queria minha caveira", disse.

Antes disso, Juliette já havia confirmado a “paquera” com Rodolffo em entrevista à Band FM. “A gente ficou bem colega, a gente se encontrou duas vezes, deu uma paquerada, mas depois, passou. Foi uma paquerada rápida. A gente se fala, a gente é amigo, por enquanto é só isso”, contou.

