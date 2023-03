Divulgação/Record André Tal na estreia de seu novo quadro no Domingo Espetacular





Exemplo de força e competência, o jornalista André Tal acaba de ser promovido na Record e ganhou um quadro fixo no Domingo Espetacular, o Superação em Ação, no qual contará histórias de pessoas que venceram as limitações impostas por seus corpos e condições de saúde, e que dão verdadeiras lições de vida.





Tal é o próprio exemplo do que seu novo quadro irá retratar. Ele luta contra a doença de Parkinson, uma doença neurológica degenerativa que afeta principalmente os movimentos. No ano passado, ele foi um dos finalistas do Emmy Internacional de Jornalismo por uma reportagem sobre sua própria rotina com sua condição e a participação em um tratamento experimental nos Estados Unidos.

Neste quadro, o jornalista pretende mostrar como pessoas comuns lidam com as adversidades impostas por seus corpos, a luta pela cura e também por uma vida confortável dentro de suas limintações.

"Queremos levar ao telespectador histórias incríveis, carregadas de esperança e empatia, junto com informações sobre saúde, descobertas impressionantes da medicina e também terapias e metodologias alternativas", explicou Tal.

Em sua estreia, marcada para este domingo (2), ele contará a história de Gildo Afonso, diagnosticado com esclerose múltipla e que chegou a perder boa parte dos movimentos, mas que com o avanço da ciência e da descoberta de novas terapias conseguiu se recuperar.