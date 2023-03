Divulgação Michelle Bolsonaro lança linha de cosméticos com maquiador Agustin Fernandez









Após três meses nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou ao Brasil na manhã dessa quinta-feira (30) impulsionando uma sacada estrategista de Michelle Bolsonaro: a ex-primeira-dama aproveitou o dia para promover cosméticos do projeto em parceria com o maquiador uruguaio, Agustin Fernandez, amigo da família Bolsonaro.





Michelle irá lançar uma linha de cosméticos junto de seu melhor amigo – e de quem não desgrudou nem durante a temporada nos Estados Unidos. O anúncio dos produtos foi feito pelo próprio maquiador durante uma entrevista ao canal Jovem Pan.

Após deixar o cargo de primeira-dama do Brasil com a derrota do marido nas urnas, a esposa de Bolsonaro surpreendeu os seguidores ao tentar emplacar uma carreira de influenciadora digital, fazendo "publi" de produtos duvidosos. A cartilha segue a mesma linha de ex-BBB 's cancelados que usam a alternativa para retomar suas vidas e a popularidade.

A nova aparição da dupla acontece agora para a divulgação da linha que leva o nome e a imagem de Michelle com escolhas feitas por ela própria, conforme explicado pelo empresário na entrevista ao canal bolsonarista.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho