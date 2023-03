Markus Schreiber / POOL / AFP / Chris Jackson / Getty Images Charles teme humilhação em coroação e medo de retaliar com Harry e Markle









Em pouco mais de um mês de sua coroação, Charles III demonstra estar preocupado com a imagem que deixará na História. Uma das maiores inquietações do rei seria como lidar com seu filho caçula, o príncipe Harry, e a nora, Meghan Markle. De acordo com Tom Bower, famoso jornalista e biógrafo do Reino Unido, o monarca teme dar um passo em falso com o casal e acabar trazendo ainda mais "humilhação" para a família real britânica.









Para o escritor, o rei falhou em posar como exemplo de estabilidade para o país e que sua imagem pública não é tão forte quanto a da mãe, a Rainha Elizabeth II. "Charles odeia as referências frequentes à infelicidade de Diana, seu adultério com [a rainha consorte] Camilla e, agora, a guerra iminente com seu filho, o príncipe Harry", pontuou.

O autor de Rebel Prince – livro sobre as tentativas de Charles para retomar sua popularidade após separar-se da princesa Diana em 1992 – destacou que, desde que o casal se mudou para os EUA em 2020, "Meghan e Harry humilharam o rei e a família real" – por fazerem uma série de comentários críticos à família real britânica e a funcionários da realeza em entrevistas à imprensa americana e nos documentários A Minha Faceta Invisível e Harry & Meghan.

Em um artigo para o jornal The Sun, o escritor afirma que o monarca "teme que o menor contratempo possa ofuscar seu reinado". "Nunca na história recente um monarca britânico na véspera da cerimônia de mil anos na Abadia de Westminster se sentiu tão vulnerável", avaliou.

