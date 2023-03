Bolsonaro e Michelle seguem cartilha de ex-BBBs e faturam com publis

Após sair do Brasil em dezembro do ano passado em autoexílio para os Estados Unidos, Jair Bolsonaro (PL) parece seguir a mesma cartilha de ex-BBBs cancelados para retomar com sua vida normal após ter sido derrotado nas eleições presidenciais. Antes político mais importante do país, agora o ex-presidente faz "presença VIP" nos locais mais curiosos do continente norte-americano e promove "encontrões" com seus fãs mais devotos.