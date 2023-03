Reprodução/Record Renato Barone está desaparecido; ele é chefe de reportagem do Cidade Alerta





A Record intensificou as buscas pelo paradeiro de Renato Barone Mello dos Santos, chefe de reportagem do Cidade Alerta. Luiz Bacci fez um apelo na edição de terça-feira (28) no programa, pedindo ajuda dos telespectadores para enviarem todas as informações possíveis sobre o jornalista. E a coluna obteve as atualizações do processo de procura pelas autoridades do Estado de São Paulo.







Procuramos a Secretaria de Segurança Pública, que acionou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e nos informou que as buscas pelo jornalista seguem ativas e nos concedeu as últimas pistas coletadas sobre seu paradeiro até o fim da tarde de ontem.



"O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o desaparecimento de um homem, de 38 anos. O carro da vítima foi localizado, por câmeras, na altura da Ponte da Casa Verde. As investigações estão em andamento visando à localização do desaparecido e ao esclarecimento dos fatos", disse a SSP em nota.

Inicialmente, os familiares de Renato haviam solicitado à Record que seu nome fosse preservado e sua imagem tampouco fosse divulgada na imprensa, a fim de evitar alardes. Mas horas depois, diante da falta de contato com o jornalista, eles mudaram de ideia e autorizaram toda a publicidade em torno de sua identidade, com o objetivo de localizá-lo com mais rapidez.

Todas as movimentações de Renato Barone antes de seu sumiço acenderam um sinal de alerta nos parentes e amigos. Ele, que tinha o perfil no Instagram privado, decidiu torná-lo público e arquivou todas as fotos, deixando apenas uma imagem de suas duas filhas, com um texto na legenda que sinalizava uma possível despedida.

"É um dos jornalistas mais dedicados aqui do nosso programa, que trabalha na chefia de reportagem, é um jornalista de mão cheia, dispensa comentários e apresentações. Ele é um dos entusiastas deste formato do Cidade Alerta, de buscar pessoas desaparecidas, pai de duas crianças lindas, novinhas, bom marido, um pai de família exemplar", disse Bacci no Cidade Alerta de ontem.

O apresentador reafirmou as informações prestadas pela SSP, e ainda disse que as últimas imagens captadas pelas câmeras de segurança espalhadas pela cidade marcavam 5h40 de terça-feira (28), na Ponte da Casa Verde, que dá acesso à Barra Funda, bairro em que está localizada a sede da Record.

A família de Renato Barone e a equipe da Record pedem para que quaisquer informações sobre o paradeiro do jornalista seja imediatamente informada pelo telefone 190.