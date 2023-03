Reprodução Fausto Silva, Domingão do Faustão









Herton Gustavo Gratto precisou engordar 20 quilos para interpretar o apresentador Fausto Silva, o Faustão, na nova temporada da série O Rei da TV, série do Star+ que conta a história de Silvio Santos. Na trama, ele dá vida ao ex-funcionário da Globo, no período que antecedeu sua cirurgia bariátrica.

















Nas redes sociais, o ator mostrou vem mostrando a diferença de sua forma física por conta do personagem. Ele, que já atuou nas novelas Orgulho e Paixão e A Força do Querer, ambas da Globo, também trabalha como roteirista de produções de humor. Confira o antes e o depois de Herton por conta da caracterização para interpretar Faustão:

A segunda temporada de Rei da TV começará em 1989, época em que Silvio Santos se candidatou à Presidência da República, mas não é aceito. Daí por diante, será mostrado o planejamento de transformar SBT em uma grande empresa, o momento em que o Homem do Baú se lança no ramo dos cosméticos e sofre um duro golpe.

Estará na história ainda o escândalo na administração do banco PanAmericano, que ameaçou destruir seu império, o sequestro de Patricia Abravanel e a invasão do criminoso à mansão de Silvio, fato que chocou o Brasil em 2001 e transformou a vida do empresário.



Os primeiros episódios estrearam no final de 2022 e contaram a história do jovem de origem humilde, genial e ambicioso que foi atrás de seu sonho e se tornou um empresário e comunicador de sucesso.



Com oito episódios, a segunda temporada da série produzida pela Gullane é dirigida por Marcus Baldini (Uma Quase Dupla) e Júlia Jordão (Cidade Invisível). Confira abaixo o trailer da 2ª temporada.









