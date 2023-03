Reprodução/Youtube Rosiane Pinheiro fez revelações sexuais em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal





Rosiane Pinheiro é uma ninfomaníaca autodeclarada e afirma que tem orgasmos múltiplos em situações bem atípicas, como por exemplo quando está na academia, malhando. Mas logo que saiu de A Fazenda 14, ela resolveu abrir sua mente e se aventurar por outros caminhos. E se permitiu ser tocada por outra mulher, que a proporcionou momentos de muito prazer.







A revelação foi feita durante a entrevista que concedeu ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve. E toda a situação ocorreu durante uma sessão de massagem tântrica, que ela fez questão de ser conduzida por outra mulher.

"Não tinha desejo e nem curiosidade. Fui fazer porque estou há muito tempo sem fazer nada [ela faz gestos manuais, sugerindo sexo], sem namoro. Fui com meu amigo, o Everton. Mas como quero quebrar varios paradigmas e tabus, eu falei para o Everton: 'Quero fazer com uma mulher, e você com um rapaz. Pode ser assim?'. E ele topou", começou ela sobre o relato.





Antes de dar detalhes sobre a sessão, Rosiane disse que muitos amigos e fãs suspeitavam que ela fosse lésbica, por nunca ser vista na companhia de homens. Mas como a dançarina sempre se relacionou de maneira fixa com rapazes fora do meio artístico, eles acabaram passando despercebidos pela imprensa.

De volta ao relato, Rosiane disse que a experiência no tantra e nas mãos de outra mulher não começou de maneira positiva, pois passou a ficar irritada com a delicadeza e sutileza dos toques da massagista.

"Eu tenho os cabelinhos na periquita. Aí ela foi passando a mão por cima dos pelinhos, pela perna, até o pé, e me mandou virar de lado. Fiquei meio torta. A gente que é maliciosa, já fica imaginando uma mão pegando, puxando e jogando a perna pra lá e pra cá. Mas não. Era terapeutica", lembrou.



Impaciente, ela fez diversos questionamentos durante a sessão, esperando um momento mais, digamos, avassalador. E começou a receber orientações para trabalhar a respiração e conseguir relaxar. Rosiane trabalhou sua mente, começou a se tranquilizar, mas perdeu completamente a compostura quando olhou para o lado e viu seu amigo excitado na outra maca, sendo massageado por um rapaz, e gemendo bastante.

A ex-participante de A Fazenda disse que a cena foi o gatilho para que ela começasse a ter os primeiros orgasmos na maca. Mas foi quando a massagista ativou um vibrador de sete velocidades que ela perdeu completamente a compostura.



"Ela botou um gel e eu gritei. Tive orgasmos múltiplos. Eu sempre tenho, mas daquela vez eu gritei muito alto. Fiquei relaxada. Tive mais de 500 orgasmos. Eu sou exagerada mesmo", afirmou ela.

Embora tenha gostado da experiência, Rosiane disse que não pretende repetir e que só quis procurar a ajuda de uma mulher para quebrar os tabus que carregava em sua mente. "Fui buscar prazer com uma mulher pra ver o que tinha na minha cabeça", explicou.