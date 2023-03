Divulgação Record mobilizou núcleo investigativo para encontrar produtor do Cidade Alerta

A Record mobilizou seu núcleo de Jornalismo Investigativo para desvendar o sumiço de Renato Barone Mello dos Santos, chefe de reportagem do Cidade Alerta SP, apresentado por Luiz Bacci. O funcionário da emissora está desaparecido desde a noite de segunda-feira (27) e foi visto pela última vez na região da Barra Funda, zona oeste da cidade.















Pouco antes do seu sumiço, o funcionário da Record chamou a atenção de amigos e colegas de trabalhos ao fazer uma limpa em sua conta no Instagram. Ele arquivou todas as fotos e deixou apenas uma postagem: um texto enigmático em homenagem para suas filhas, Estela e Elena, de um e quatro anos de idade, respectivamente.

Por decisão editoral da coluna, essa mensagem não será publicada na íntegra por conta do texto sugestivo e de tema sensível.

Nossas fontes relataram que um circuito de câmeras instalado no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, também registrou a passagem de Renato pelo local. De acordo com as cenas encontradas, o jornalista estava saindo de seu carro em posse de uma mochila.

A Record foi procurada pela reportagem sobre um posicionamento do caso de Renato, mas a emissora optou por não comentar o caso. E também nos informou que a família pediu para que a imagem de Renato não fosse divulgada neste texto.

A Secretaria de Segurança Pública também foi questionada acerca das investigações sobre o paradeiro do produtor, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.