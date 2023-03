Reprodução/Youtube Tiago Pavinatto durante o Pingo nos Is, programa da Jovem Pan





Comentarista da Jovem Pan News , Tiago Pavinatto debochou do movimento LGBTQIA+ ao criticar o ex-deputado Jean Wyllys na última sexta-feira (3). Durante o Pingo nos Is, o apresentador analisava a notícia de que o político voltaria ao Brasil em breve depois de passar os últimos anos na Europa em autoexílio.





"Jean Wyllys é um midas ao contrário. O que ele toca, vira bosta. Ele cuidou da pauta LGPT, inverteu essa pauta, o que se lutava por essa pauta, se tornou ultra rotulação. Nunca conseguiu nada. Tanto que as únicas proteções ao público LGQIAPSS+ vieram pelo judiciário. Foi um parlamentar que nunca deu resultado. Segundo, que bastou ele sair do congresso nesse exílio fajuto, mentiroso, fake news, que ele criou, que na semana do orgulho LGBT, o prédio do parlamento fosse decorado com as cores da bandeira. De tão mal quisto que ele era", criticou.

O comentarista seguiu com alfinetadas e chegou a culpar Jean pela ascensão de Jair Bolsonaro na política nacional. De acordo com Pavianatto, após o episódio da cuspurada no rival durante a votação do impeachment de Dilma Rouseff em 2016, o ex-presidente da República ganhou projeção.

"Ele foi responsável pela direita nacional. Porque se fosse Jean Wyllys, a escada que ele fez, Jair Bolsonaro, não teria se destacado nas pautas que ele defendia. [...] Esse foi o feito de Jean Wyllys”, concluiu.

Pavianatto já falou sobre sexualidade

Mesmo com o deboche sobre o movimento LGBTQIA+, Tiago Pavinatto é assumidamente gay. Ele falou sobre a assunto no podcast Talk Churras e revelou que teve medo quando se descobriu.



"Eu rezava todas as noites para que Deus me desfizesse gay por simplesmente não querer morrer de AIDS. Era só o que se noticiava. Essa galera da militância de hoje em dia não tem a menor ideia do que foi isso. O quanto isso pesou não só na gente, mas também nas famílias", contou.



*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.