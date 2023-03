Reprodução/Youtube Galvão Bueno não riu de piada de Felipe Neto em transmissão





Galvão Bueno causou um climão ao não rir de uma piada de Felipe Neto na tramsmissão do amistoso Marrocos e Brasil em seu canal do YouTube, que aconteceu neste sábado (26). Na ocasião, o influencer digital fez uma piada ao dizer que faltava Gustavo Scarpa e Willian Bigode no ataque do Brasil em forma de pirâmide, em alusão a perda financeira que o primeiro jogador sofreu ao investir em uma empresa de criptomedas intermediada pelo antigo companheiro de equipe.





"Para mim, faltou de repente a convocação de um Willian Bigode pra jogar com o Scarpa, acho que daria uma combinação maneira, um triângulo, uma pirâmide ali no ataque... Acho que daria certo", comentou Felipe, presente na transmissão.

"Tá bom. Ó, é melhor você não comentar muito tática, não, mas tudo bem, tá legal", respondeu Galvão. Comentarista, Casagrande intermediou na situação para explicar a piada para o narrador. "Galvão, você não entendeu o que ele falou? Da pirâmide com Willian Bigode com Scarpa", afirmou.

"Eu sei, por isso que falei pra não fazer desenho tático", finalizou Galvão, que prefeiru não rir da situação entre os dois jogadores.

Confira o momento:

FELIPE NETO FAZENDO O GALVÃO BUENOS DAR GARGALHADAS COM SUA PIADA! pic.twitter.com/lPSrTICiE3 — Futzin (@Futzinfut) March 26, 2023





Situação incômoda no mundo do futebol

Há algumas semanas, o Fantástico exibiu uma reportagem sobre o escândalo financeiro que envolve os dois ex-jogadores do Palmeiras.

Scarpa investiu cerca de R$ 6,3 milhões na suposta empresa de criptomoedas, Xland Holding, em uma operação intermediada por Willian Bigode. Além dele, o lateral-direita do Palmeiras, Mayke, também participou do negócio com R$ 4,58 milhões.

Após não receber retorno do investimento, que prometia cerca de R$ 1 milhão ao ano, Gustavo Scarpa fez um boletim de ocorrência com a acusação de estelionato em dezembro do ano passado.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim