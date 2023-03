Reprodução/Instagram História do funkeiro ganharam até o apelido de "mundo paralelo de Naldo Benny"





Naldo Benny aproveitou a fama de mentiroso nas redes sociais para "fazer do limão, uma limonada". No Dia da Mentira, comemorado em 1º de abril, o funkeiro lançará uma música para surfar na onda de sua popularidade. O artista ganhou tal personalidade após espalhar histórias que parecem ser difícies de acreditar.





"Fiz do limão uma limonada e tô rindo de tudo isso. Estou lançando 'Pega na mentira', no dia 1º de abril, com um show gratuito no Parque Madureira, no Rio. É verdade!", anunciou ele, em entrevista ao Jornal Extra.

Entre algumas de suas falas, o funkeiro disse que é amigo de Chris Brown, que surpreendeu o astro do basquete LeBron James com um tênis exclusivo da Nike e fez Gisele Bündchen visitar a Sapucaí no Carnaval deste ano.

Mas, apesar de lidar com a repetina fama como uma oportunidade de negócio, o artista confessou que ficou triste com alguns comentários: "Fiquei chateado quando as pessoas quiseram colocar as minhas verdades, as minhas conquistas, como mentiras", pontuou.



"Para mim, chegar perto de ídolos com os quais eu sonhei, eu que venho da favela, gravar com eles, de me tornar amigo, estar junto como foi com Will [Smith] imagina isso...Quando vi que o Brasil todo estava fazendo meme, até lá fora, relaxei, porque senão ficaria doido", acrescentou Naldo.

Assim , o artista chegou a inspiração de uma música que zoa sua nova fama. "De certa forma eu tô curtindo a vibe com essa música, graças a Deus eu tenho essa versatilidade de escrever e eu acho que tenho essa sagacidade. Eu tinha que fazer uma música brincando com tudo o que disseram", justificou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim