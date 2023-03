Reprodução/Globo Larissa Santos discute com Key Alves na Casa do Reencontro





A Casa do Reencontro tem rendido bastante tretas desde seu início na noite desta terça-feira (21). Com quase todos os eliminados do BBB 23, a dinâmica tem mostrado os brothers exaltados com falas que aconteceram no programa da Globo. Em um desses momentos, Larissa Santos se irritou com Key Alves ao lembrar que a jogadora afirmou que a personal dava em cima de Gustavo Cowboy.





"Você é uma sem sal, não tem segurança nenhuma, você me chamou de cachorra, você disse que eu dava em cima do Gustavo. Olha o teu tipo, tu inventa coisa da tua cabeça e acredita nisso! Até no México tu inventou! E todo mundo ri da tua cara, guria", relembrou a namorada de Fred Bruno, no confinamento paralelo.

"Com tudo que eu vi aqui dentro? Acho sim [que deu em cima de Gustavo]", reafirmou a atleta. Tina e Fred Nicácio acompanharam a treta de perto, e o médico fez questão de rir do comentário de Key.

Larissa continuou: "A Key quando mostra as coisas se faz de doida. É o que todo mundo tá falando. Você inventa paranoia da sua cabeça e acredita nessas paranoias. Você é falsa. Falava mal de todo mundo que andava contigo!".

"E você é perfeitinha. Tão perfeitinha que tá aqui no mesmo lugar que eu", justicou Key, no calor da discursão que ainda reforçou que nunca chamou a sister de cachorra no reality show.

Confira como foi parte da treta na Casa do Reencontro do BBB 23:

*Texto de Daniele Amorim

