Virginia é processada por dar calote em influencer que a contratou

A influenciadora Dhaísa do Carmo revelou neste domingo (19) que está sendo acusada por internautas de "querer aparecer" e "chamar atenção" em cima da fama de Virgínia. Na semana passada, a produtora de contéudo revelou para seus seguidores que move um processo contra a mulher de Zé Felipe, após supostamente ter levado um calote de R$ 13 mil para a realização de uma campanha em 2020 .







"O tanto de mensagem que estou recebendo, o tanto de comentário. Estão falando até da minha mãe, chamando ela de onça-pintada. Isso é ridículo. Estão falando da doença dela e isso é super sério, ela tem vitiligo. Isso não é para ser falado dessa forma", disse.

A mãe de Dhaísa, Lídia de Jesus, desabafou sobre o quão abalada está frente à situação e com a chuva de comentários maldosos que elas têm recebido dos fãs da dona da WePink.

"Você [Dhaísa] ligou para mim e eu não pude atender porque eu estava chorando na hora. As pessoas me chamando de onça-pintada, eu fiquei muito triste, chorei o dia inteiro porque eu sofro muito com essa doença, deixa a pessoa depressiva, é muito ruim conviver com isso", disse em um áudio para a filha.



Dhaísa disse que não quer fama e expôs prints para provar o golpe. Estou cansada de falarem da minha família, falando que estou mentindo, isso já está saturado. Vou postar os prints aqui e vocês vão ver que não fui só eu que fui lesada, os fãs dessa pessoa foram lesados, os seguidores foram lesados. Pedi para essa pessoa que os fãs não fossem lesados e isso aconteceu. Fiquei muito indignada mesmo. Estou chateada, muito chateada”, desabafou.

Confira a publicação da influencer digital sobre o assunto:







