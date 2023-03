Reprodução/Globo Vera Fischer falou sobre futuro nas novelas em entrevista





Fora da Globo desde 2020, quando foi dispensada pela emissora após 43 anos de carreira, Vera Fischer não se vê mais no elenco de novelas inéditas. A veterana fez seu último trabalho na casa como Carmo/Gertrude em Espelho da Vida (2018).







"[Novelas?] Ah, agora só no Vale a Pena Ver de Novo. Em primeiro lugar você tem que ser convidada, e em segundo lugar o personagem precisa ser muito bom para ser aceito. Então assim, são vários elementos que dificultam. É necessário ter um interesse de parte a parte", disse a atriz, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

No entanto, Vera Fischer não descarta a possibilidade de trabalhar em título nacionais de plataformas de streaming e voltar aos palcos com teatro. "Quero trabalhar com bons personagens, como sempre fiz na vida. Após a pandemia, isso é o que vale a pena, estar viva e trabalhando. Também tenho uma peça de teatro em vista para o segundo semestre", acrescentou.

Relembre a saída de Vera Fischer da Globo

Protagonista de clássicos da dramaturgia, como Brilhante (1981), Mandala (1987) e Laços de Família (2000), Vera Fischer foi dispensada da Globo em junho de 2020. Na época, a veterana estava cotada para participar de Além da Ilusão.

"Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos", disse a emissora na época do desligamento.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim