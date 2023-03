Reprodução/Instagram Leonardo Nogueira se manifesta em meio a acusação de assédio





A atriz Carol Picchi processou Leonardo Nogueira, diretor de novelas da Globo e marido de Giovanna Antonelli, por prometer um papel na próxima novela das sete da Globo, Fuzuê, em troca de sexo. A mulher pede R$ 2 milhões de indenização por dano moral. Em sua defesa, o funcionário da líder de audiência se pronunciou sobre o episódio em publicação no Instagram.





“Amigos, fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de justiça. Hoje a informação chegou de forma mentirosa, tendenciosa e maldosa na imprensa.", escreveu.

E prosseguiu na mesma publicação. "Por isso, venho me pronunciar da forma mais transparente como sempre fui para evitar mais erros e fake news. Agradeço o carinho de amigos e da minha família, o meu bem maior, que segue unida como sempre foi”, finalizou.





Por sua vez, a esposa, Giovanna Antonelli, aprovou a versão contada pelo diretor e demonstrou apoio ao comentar na publicação com 2 emojis de coração, sinalizando que está ao lado dele. No post ainda constam mensagens de amparo de famosos como da atriz Vanessa Giácomo, do ator Nicolas Prattes e Edson Celulari.

Quem é a atriz que afirma ser amante de Leonardo Nogueira?

Cassia Carolina Picchi Apolônio, 37 anos, é uma atriz paranaense que vive há anos no Rio de Janeiro com o objetivo de se consolidar na carreira artística. Ela já atuou em inúmeras produções da Globo, mas em nenhuma, com papel de destaque.



Nas informações obtidas pela coluna sobre o processo , Carol diz que teve a primeira noite de sexo com o diretor no dia 21 de dezembro de 2021. Os dois se aproximaram por intermédio de um amigo em comum, que queria ajudá-la a conseguir um papel na novela Fuzuê. No entanto, a famosa teria que, obrigatoriamente, transar com o marido de Antonelli para conquistar o trabalho.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho