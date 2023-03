Divulgação/BandTV Chef Henrique Fogaça é afastado do MasterChef Brasil e será substituído





Presente desde a primeira temporada do MasterChef Brasil, Henrique Fogaça não participará da próxima edição do reality show gastrônomico. No entanto, pouco se sabia da ausência do jurado até agora: na verdade, o chef optou pela pausa por conta da rotina extenuante de gravações e para ter mais tempo com a família. As informações são da coluna Gente, da VEJA.





No entanto, Fogaça tem planos de voltar ao programa no segundo semestre --com as versões MasterChef Profissionais e MasterChef+. Como já divulgado pela Band em fevereiro, o dono do restaurante O Mocotó, Rodrigo Oliveira, ficará no lugar dele.

" Receber o convite para o MasterChef foi ao mesmo tempo uma surpresa e uma alegria. Sou parceiro e espectador do programa há muito tempo e sempre fui super bem recebido, mas nunca pensei em ocupar a posição de jurado", declarou ele, em entrevista ao site da emissora quando foi anunciado.

Assim, Erick Jaccquin será o único jurado que esta desde oprimeiro ano do formato no Brasil. Paolla Carossela saiu do título em janeiro de 2021 e atualmente está no ar com o programa Minha Mãe Cozinha Melhor, da Globo.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim