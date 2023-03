João Cotta/Globo Fernanda Gentil foi demitida da Globo após quase 15 anos na emissora





Fernanda Gentil foi dispensada pela Globo após 14 anos de contrato fixo. A informação foi confirmada pela emissora nesta segunda-feira (20), que acrescenta que a profissional ainda pode ser acionada para novos projetos em acordos pontuais --como já acontece com outros ex-funcionários da casa.





"[Fernanda Gentil] segue com as portas abertas para possíveis projetos, seguindo os novos modelos de contratação, como já acontece com outros talentos", disse a assessoria de imprensa da Globo, em resposta à coluna de Patrícia Kogut.

A jornalista chegou na Globo como funcionária da SporTV em meados de 2009 como repórter e, posteriormente, apresentadora do programa É Gol!. Ela, então, migrou de vez para a TV aberta quando tornou-se colunista de esporte no Jornal da Globo em 2011.

Nos anos seguintes, Fernanda foi repórter e apresentadora do Esporte Espetacular e titular do Globo Esporte SP e Globo Esporte RJ. Neste período, a loira conquistou o público durante as coberturas esportivas das Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018.

A partir de 2019, a jornalista migrou do Esporte para área do Entretenimento e tornou-se apresentadora do Se Joga. O programa, no entanto, não se deu bem na grade de programação ao perder sucessivamente em audência à Record.

Em 2021, Fernanda ganhou o Zig Zag Arena para comandar. Mas, a exemplo do Se Joga, o programa que envolvia competição de grupos também não empolgou o espectador --que pouco entendia a dinâmica do formato inédito. O título acabou em dezembro do mesmo ano, e a loira ganhou um ano sábatico da emissora até que um novo projeto surgisse no horizonte.

Tal programa não apareceu, e a Globo optou por encerrar o contrato fixo da jornalista nesta segunda-feira (20). Agora, ela tem liberdade para trabalhar em outras emissoras ou até em plataformas de streaming.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim