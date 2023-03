Reprodução/Instagram Luan Santana em bastidores de show em Belo Horizonte





Luan Santana fez um show arrebatador no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na noite de sábado (18), para a gravação do DVD Luan City 2.0. Embora tenha investido um alto valor na produção do espetáculo, nas redes sociais o cantor virou meme por conta de seu figurino. E foi este colunista que vos escreve quem informou o sertanejo sobre a zoeira armada na web.





Logo após encerrar sua apresentação, que teve quase 3 horas de duração, ele atendeu brevemente a imprensa nos bastidores. Foi neste momento que informei a Luan sobre a alta repercussão nas redes sociais sobre a capa usada na abertura do show e questionei a origem e inspiração. Mas ele me devolveu uma pergunta.

"É mesmo? Mas estão falando bem ou ruim?", questionou ele, esperando uma resposta positiva. "Foi minha mãe quem fez. A gente pegou algumas referências e a minha mãe produziu isso aí. Ela levou dois meses para fazer o primeiro", disse o cantor.

Ouvindo a gravação de nossa breve conversa, que durou menos de 30 segundos, preciso confessar uma coisa a você, caro leitor: eu menti para Luan Santana . Sim, eu tive a pachorra de enganar esse querido. Quando respondeu ao meu questionamento com uma outra pergunta, confesso que ele me quebrou. E para não estragar o clima de festa e a energia positiva que ele estava sentindo, preferi mentir. Sorry, Luan!

Nas redes sociais, o "figurino da discórdia" rendeu inúmeras piadas. Houve quem comparasse às capas usadas por Xuxa nos tempos do extinto Planeta Xuxa, na Globo. Cavaleiros do Zodíaco, Elton John e até Walter Mercado (1932-2019) foram citados pelos internautas.

Mas no meio de muita zoeira, houve quem aprovasse a coragem de Luan em transgredir a estética masculina habitual do sertanejo e escolher peças genderless durante a gravação do DVD. Veja algumas reações:

Elvis Presley Tupiniquim? — Ciro Brito (@cirosbrito) March 19, 2023





Vestido de Walter Mercado. Ligue djá! pic.twitter.com/OJTLqOfOKX — Marco Rabanne (@MarcoRabanne) March 19, 2023





Cavaleiro do Zodíaco — Marlon Faria (@marlon_faria) March 19, 2023





Mirou no Elvis e acertou no Sidnei magal — Matheus Braga (@matheus_bragan) March 19, 2023





eu gosto do fato dele não seguir "as regras" do sertanejo machista... e usar roupas que alguns podem considerar fora do padrão masculino — 𝖊𝖑𝖊𝖊𝖓 🔪 (@holyfvckn) March 18, 2023