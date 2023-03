Reprodução/Globo Fred comentou sobre Di Ferrero no BBB 23





Integrante do camarote do BBB 23 , Fred fez uma declaração inédita durante o pós da festa de sexta-feira (17). No encontro que teve como atração musical a banda NX Zero, o influencer confessou aos brothers que sentiu tesão no vocalista Di Ferrero."[Ele] aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado", confessou, enquanto tomava banho.







"Ele é gato" concordou Gabriel Santana, que ainda falou sobre o baixista do grupo. O empresário fez sinal de afirmativo com a cabeça. "O baixista é muito gato. Posso falar que a banda toda era gata", acrescentou o aliado do grupo Fundo do Mar , em concordância.

Em seguida, os brothers continuaram a falar sobre a presença da banda na casa, mas Fred voltou a dizer que a mera presença de Di Ferrero mexeu bastante com ele durante a festa.

"Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando pra um lado de brother", reafirmou ele, falando diretamente para Marvvila.

Internautas comentam fala de Fred

Como Fred pouco havia falado sobre o tema publicamente, alguns espectadores ficaram surpresos com a cena no pós festa do BBB 23. "E quem não se sentiu assim ontem? Di é muito lindo", comentou uma seguidora no Twitter.

"E os dois são Palmeiras. Queremos esse encontro no Allianz!", brincou outra fã. "Di Ferrero você sempre será um grande gostoso!", disse outra espectadora na mesma rede social.

