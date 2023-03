Metaverso a sexualidade: Tramas de Travessia que não serviram pra nada

Vício em games

A trama de Theo (Ricardo Silva) é uma das mais constrangedoras de Travessia. O menino é viciado em jogos de computador e simplesmente perdeu a vida social, além de ser o culpado pela derrocada do clima familiar em sua casa. Ok, a problemática tem seu valor. Mas o desenvolvimento capenga da história, além da passividade dos pais Laís (Indira Nascimento) e Monteiro (Ailton Graça) do adolescente, também tornaram o drama como algo caricato e superficial. O vício em games foi classificado pela OMS como uma doença psíquica em janeiro de 2022. E a autora não consegue sair do lugar há meses, sempre mostrando a agressividade do menino e a incapacidade dos pais em lidar com o problema. É contrangedor.